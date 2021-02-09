نائب:البطاقة البايومترية لن تستخدم في الانتخابات القادمة لعمليات التزوير

نائب:البطاقة البايومترية لن تستخدم في الانتخابات القادمة لعمليات التزوير
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 بغداد/شلكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء، عن جهات سياسية لم يسمها، تستعد لتزوير الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل كبير، وذلك من خلال استحواذها على البطاقات الالكترونية الخاصة بالناخبين، حسب قوله.وقال محمد الخالدي، في حديث صحفي، إن “البطاقة الالكترونية الخاصة بالناخب ستكون بوابة كبيرة لتزوير الانتخابات البرلمانية، وبالتالي نحن نصر على اعتماد البطاقة البايومترية بشكل مطلق في الانتخابات المبكرة ويجب تعديل قانون الانتخابات واعتماد ابطاقة البايومترية”.وأضاف الخالدي، أن “هناك جهات سياسية تحاول السيطرة على الانتخابات من خلال عمليات التزوير والتلاعب في إرادة الناخب سواء بالقوة أو من خلال الاستحواذ وشراء البطاقات الالكترونية”.وشدد رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان، على ضرورة “اجراء انتخابات برلمانية نزيهة وذات شفافية عالية خالية من التزوير بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق الاشراف أو المراقبة الدولية أو العربية”.يذكر ان قانون الانتخابات لم يلزم اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات بل جعلها مفتوحة باستخدام البطاقة الالكترونية السابقة.

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