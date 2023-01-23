نائب:البنك المركزي أصبح تحت السيطرة الإطارية الولائية لخدمة إيران

نائب:البنك المركزي أصبح تحت السيطرة الإطارية الولائية لخدمة إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل سجاد سالم، يوم الاثنين، الإطار التنسيقي بمحاولة السيطرة على البنك المركزي العراقي، بعد قرار إعفاء محافظه مصطفى غالب مخيف.قال سالم، في حديث صحفي، ان “أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار ليست متعلقة بمحافظ البنك المركزي، وإعفائه من منصبه ليس حلاً لهذه الازمة، ولن يكون هذا الإعفاء سبباً لخفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بل هذه الخطوة ربما تكون لها نتائج سلبية خطيرة بسبب المساس بالسلطة النقدية”.وبين ان “ارتفاع سعر صرف الدولار سببه الرئيسي تهريب العملة، وإعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف سببه ان قوى الاطار التنسيقي تستهدف محافظ البنك، لأغراض وأسباب سياسية وليس لأي سبب اقتصادي يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار”.وتابع أن “قوى الإطار التنسيقي تريد الهيمنة على البنك المركزي العراقي، ولهذا جاء تعيين علي محسن العلاق محافظا للبنك”.وصباح اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف القيادي في حزب الدعوة علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *