نائب:التحالفات الانتخابية ليست بالمستوى بالمطلوب

نائب:التحالفات الانتخابية ليست بالمستوى بالمطلوب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أنه لا يوجد حتى الآن أي تحالفات انتخابية بالمستوى المطلوب.وقال المسعودي، في حديث متلفز اليوم، أنه “كلما اقترب موعد اجراء الانتخابات، سنلاحظ ان التحالفات ستخرج بصورة اكثر نضجا”.وبين انه “ما يتم الحديث عنه حاليا من تحالفات هي دون المستوى المطلوب، ولا تعدو كونها استقطابات وجس نبض من قبل مختلف الاطراف السياسية”. 

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