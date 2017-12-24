نائب:التحالف الشيعي سيدخل الانتخابات من خلال 7 قوائم منفردة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة النائب جاسم محمد جعفر , الأحد, عن الخارطة السياسية للتحالف الوطني في الانتخابات المقبلة, مشيرا الى التحالف سيدخل في سبعة قوائم انتخابية منفردة . وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم، إن “التحالف الوطني سيدخل في الانتخابات المقبلة بسبع قوائم انتخابية منفردة بسبب انخفاض الضغط الاقليمي على الاحزاب السياسية في الداخل”.واضاف ان “التيار الصدري سيدخل الانتخابات تحت مظلة كتلة الاستقامة وحزب الفضيلة بشكل منفرد وكذلك الحال في المجلس الاعلى وتيار الحكمة وقائمة متحالفة بين بدر وبعض فصائل الحشد الشعبي”، مبينا أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيدخل بقائمة بالتحالف مع قوى الحشد الأخرى في مقدمتها العصائب والنجباء وسرايا الخراساني وكتائب حزب الله وسيد الشهداء”.وبين جعفر، أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي سيدخل الانتخابات متحالفا مع بعض الاحزاب الاخرى”، مشيرا إلى أن “الحديث عن تيارات عابرة للطائفية عبارة عن حديث سياسي غير واقعي كون الأحزاب الرئيسية المسيطرة على الساحة تمثل الكيانات الطائفية في الغالب”.