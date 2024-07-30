نائب:التحقيقات ما زالت مستمرة في تهريب النفط من شركة نفط الشمال

نائب:التحقيقات ما زالت مستمرة في تهريب النفط من شركة نفط الشمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب علي سعدون اللامي، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، عن موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من ملف تهريب النفط في شركة نفط الشمال.وقال اللامي وهو عضو في لجنة النفط النيابية في حديث صحفي، ان” لجنة التحقيق الخاصة في ملف تهريب النفط الخام في شركة نفط الشمال تواصل عملها وفق السياقات القانونية، مؤكدا بان لجنته لم يصلها حتى الان اي تقارير رسمية بشأن مستجدات التحقيقات التي ستاخذ ابعادًا اوسع من اجل كشف الحقائق خاصة مع وجود شبهات عن تورط احدى الشركات المعروفة في ملف التهريب ولكن من المبكر الاتهام بشكل مباشر دون حسم التحقيق”.واضاف ان” موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متشدد في ملف تهريب النفط ومشتقاته واعطى توجيهات مباشرة بانهاء اذرع التهريب في كل المحافظات وفتح تحقيق فوري في اي معلومة ترد بهذا الاتجاه وهو يتابع بشكل مباشر نتائج التحقيق، لافتا الى ان رئيس الوزراء يدرك خطورة تهريب النفط وتداعياته على الاقتصاد الوطني”.واشار اللامي الى ان” التحقيقات لاتزال في مرحلتها الاولى ولكنها تمثل رسالة بانه لايوجد استثناء والجميع تحت المساءلة القانونية، لافتا الى ان جهود قطع اذرع التهريب تعني انهاء استنزاف اموال طائلة من خزينة البلاد”.

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