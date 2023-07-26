نائب:التحقيق في “سرقة القرن” لم يغلق

نائب:التحقيق في “سرقة القرن” لم يغلق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الصيهود، الاربعاء، عدم اغلاق التحقيق بملف سرقة القرن، فيما اكد انه لن نسمح للتدخلات السياسية بإنهاء التحقيقات بهذه السرقة الكبرى. وقال الصيهود في حديث  صحفي، إنه ” تم استرجاع جزء كبير من الاموال التي تم الاستيلاء عليها من العديد من الاطراف”، مشيرا الى ان “الحكومة مستمرة عن طريق هيئة النزاهة العامة في الكشف عن جميع المتورطين من اجل استرجاع بقية الاموال الاخرى”.وتابع، ان “هنالك العديد من المتورطين في هذه الصفقة بالنظر الى الجهات العديدة التي شاركت في السرقة”، لافتا الى انه “لم يتم اغلاق التحقيق بملف سرقة القرن ولازال مستمرا لغاية الان بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.واردف: ان “اغلب القوى متصدية لحراك اغلاق سرقة القرن بتدخلات سياسية من بعض الجهات لإنهاء التحقيق فيها”.

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