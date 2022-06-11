نائب:التدهور الأمني في ديالى بسبب خضوعها تحت سيطرة ميليشيات بدر

نائب:التدهور الأمني في ديالى بسبب خضوعها تحت سيطرة ميليشيات بدر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، السبت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي  مسؤولية وزر دماء الأبرياء في المحافظة.وقال الكروي في حديث  صحفي، إن” الإرهاب يعود مرة أخرى لضرب الابرياء في قرية أم الحنطة في ناحية جلولاء( 75 كم شمال شرق بعقوبة) من خلال تفجير عبوة ناسفة في الأراضي الزراعية ليسقط شهيد وعدد من الجرحى اغلبهم من اسرة واحدة”.وأضاف الكروي، أن”حكومة الكاظمي تتحمل وزر كل الدماء التي تنزف منذ أشهر طويلة دون اي إجراءات تدفع باتجاه الاستقرار وكل وعود تشكيل الحشود العشائرية تبقى معلقة الى اشعار اخر بسبب مصالح سياسية تدفع باتجاه بقاء حالة عدم الاستقرار في  قرى قدمت أكثر من 100 شهيد وجريح حتى الآن”.وأشار إلى أن “أمن ديالى يحتاج الى إعادة نظر في بعض قواطعه وإنهاء ملف الميليشيات البدرية  التي تسفك دماء الأبرياء”.وكانت عبوة ناسفة انفجرت على جرار زراعي في قرية أم الحنطة ما ادى الى استشهاد واصابة 5 مدنيين من اسرة واحدة”.

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