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نائب:التدهور الأمني في ديالى بسبب خضوعها تحت سيطرة ميليشيات بدر
مصدر سياسي:الحلبوسي والخنجر أمام البارزاني اليوم لسماع توجيهاته
ائتلاف المالكي:لا يمكن بناء دولة على حساب كسر قرارات القضاء
الجيل الجديد:سيبقى حزب بارزاني متفردا في السلطة دون تعديل قانون انتخابات الإقليم
الإطار :ذهاب التيار الصدري للمعارضة الخيار الأفضل له
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ائتلاف المالكي:لا يمكن بناء دولة على حساب كسر قرارات القضاء
تحالف الفتح يبرر تصويته على قانون الأمن الغذائي الفاسد”صوتنا من أجل الشعب”!!!
نواب الحزب الجمهوري يسعون إلى قطع المساعدات الأمريكية عن العراق ولبنان لمواجهة إيران
الطاقة النيابية:حل الأزمة مع الإقليم بتشريع قانون النفط والغاز
تلويح برلماني بـ”تجريم” التعامل التجاري مع إيران وتركيا بسبب قطع المياه عن العراق
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- رياضية
العراق يعلن عن إسناد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحكمين ضمن تصفيات آسيا
مدرب المنتخب الشبابي يستدعي (32) لاعبا
اليوم.. المواجهة بين العراق والسعودية في كرة الصالات
تقرير صحفي:برشلونة يرفض تجديد العقد مع اللاعب( عثمان ديمبلي)
المنتخب الأولمبي العراقي يطالب بوقفة حداد على روح الفقيد اللاعب حيدر عبد الرزاق
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- تحقيقات
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
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- متابعات خاصة
احتمالات المواجهة المسلحة بين التيار والإطار
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
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