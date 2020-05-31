نائب:الترشيح لحقيبة النفط جرى بمنتهى “النزاهة”

نائب:الترشيح لحقيبة النفط جرى بمنتهى “النزاهة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، الأحد، عن حقيقية ترشيح بعض الاسماء لمنصب وزارة النفط مقابل الحصول على جزء من المشاريع النفطية داخل المحافظة، مؤكدا أن الذين كانوا يرغبون بدفع الاموال خرجوا من القائمة ولا مكان لهم مع المرشحين الخمسة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن ترشيح شخصيات لمنصب وزارة النفط مقابل الحصول على اموال أو مشاريع استثمارية نفطية لا أساس له من الصحة”، مبينا أن “الذين كانوا يرغبون بدفع الاموال خرجوا من القائمة ولا مكان لهم مع المرشحين الخمسة”.وأضاف أن “الأسماء الخمسة التي أرسلت إلى رئيس الوزراء تم اختيارهم وفق انتخابات ديمقراطية ونزيهة بحضور جميع نواب البصرة”.وأشار الزيادي إلى أن “هناك اسماء كانت ترغب بدفع أموال طائلة تم استبعادها من قائمة الترشيح ولا مكان لها وولاء يتبعون حيتان الفساد”.

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