نائب:التركمان حصلوا على (18) منصب في حكومة كركوك المحلية

نائب:التركمان حصلوا على (18) منصب في حكومة كركوك المحلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشر النائب عن محافظة كركوك، غريب عسكر التركماني، اليوم الأحد، مناصب المكون التركماني من حصته من الحكومة المحلية المنتخبة.وقال التركماني، عبر “الفيسبوك”: “توضيح مهم الى الرأي العام التركماني في كركوك، أن خلال اجتماع تشكيل حكومة كركوك طالبنا بتثبيت الحقوق التركمانية في المناصب السياسية والادارية وفقاً للإتفاق المبرم مع القيادات السياسية الممثلة لمكونات كركوك”.وأضاف: “وعلى ضوء المناصب والمواقع المتفق عليه في الوثيقة المنشورة أدناه، وكذلك نعمل لاستحقاقات اكثر”.وانتخب مجلس محافظة كركوك، مساء أمس السبت، خلال جلسته التي عقدها في بغداد محمد الحافظ رئيساً له وانجيل زيا مقررة للمجلس، كما انتخب ريبوار طه محافظا وابراهيم التميم نائبا له.وعقد مجلس محافظة كركوك، جلسته بحضور تسعة أعضاء في فندق الرشيد ببغداد، فيما قاطع سبعة أعضاء من المجلس الجلسة، وهم من العرب والتركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني.

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