نائب:التركيز على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات دون مجلس النواب “خيانة”

نائب:التركيز على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات دون مجلس النواب “خيانة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد امين عام كتلة النهج الوطني النائب عبد الحسين الموسوي، اليوم الاثنين، ان التركيز على تعديل قانون انتخابات  مجالس المحافظات دون تناول قانون انتخاب مجلس النواب هو عدم احترام لارادة الشارع.وقال الموسوي في بيان “، “انما تشهده الساحة السياسية والشارع العراقي يتطلب من القوى السياسية استشعارا عاليا للمسؤولية وشفافية و وضوح في التعاطي مع جوهر ما يطلبه المتظاهرون من اصلاح حقيقي في البنية الاساسية للدولة والعملية السياسية”.واضاف امين عام كتلة النهج الوطني، انه “لذا فأن التركيز على تعديل قانون انتخابات  مجالس المحافظات دون تناول قانون انتخاب مجلس النواب هو عدم احترام لارادة الشارع وابتعاد عن مطلبه الاساسي الذي يتركز على حتمية المجيء بطبقة سياسية جديدة تمثل ارادته”، مضيفاً انه “و لا يختلف اثنان ان ذلك يتركز بشكل اساسي في تشريع قانون انتخاب مجلس نواب يعطي بارقة امل و باشراف نزيه يحقق ارادة الامة”.

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