نائب:الترهل الحكومي بداية نهايتها

نائب:الترهل الحكومي بداية نهايتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الخميس، الترهل الحاصل بحكومة عبد المهدي من خلال الدرجات الخاصة والمناصب التي استحدثت ستعد بداية لنهايتها، داعيا الى وضع حد للصراع على المناصب.وقال النائب المياحيفي حديث صحفي، إن “الصراع على المناصب في حكومة عبد المهدي  والمطالبة باستحداث  مناصب في الدرجات الخاصة أدى الى تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي للحكومة”.وأضاف ان “ضعف الاداء الحكومي فضلا عن الترهل الحاصل في الدرجات الخاصة ربما ستكون بداية لنهاية الحكومة الحالية”، مشيرا الى ان “الحكومة  بحاجة الى إجراءات سريعة وواضحة لدرء الخطر عن سقوطها  بموقع سحب الثقة”.وأوضح ان “الفتح لن يتردد عن سحب الثقة عن اي وزير او حتى عن الحكومة الحالية بأكملها  في المستقبل في حال استمرت  على الإخفاق الحكومي والاستمرار بالترهل في المناصب”.

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