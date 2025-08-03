نائب:التصويت على السفراء الجدد سيكون فردياً

نائب:التصويت على السفراء الجدد سيكون فردياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية، النائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن قوائم المرشحين لمنصب سفير لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مشدداً على أن التصويت عليهم لن يكون ضمن “سلة واحدة”، بل بشكل فردي بعد التدقيق الشامل.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “الجدل الدائر حالياً في وسائل الإعلام حول أسماء المرشحين لمناصب سفراء لا يمكن الخوض فيه في الوقت الحالي، لعدم وصول القوائم من مجلس الوزراء إلى البرلمان حتى اللحظة”.وأضاف أن “في حال تسلم البرلمان لتلك القوائم، فستُحال إلى لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيث ستخضع للتدقيق من حيث السيرة الذاتية، والكفاءة المهنية، والأهلية، وحتى الوضع الصحي لكل مرشح على حدة”.وأشار البلداوي إلى أن “اللجنة ستتأكد أيضاً من عدم شمول أي من المرشحين بإجراءات اجتثاث البعث، أو وجود أحكام جنائية أو جنحية سابقة، أو شمولهم بالعفو العام، وذلك لضمان نزاهة وتكامل الأسماء المرشحة”.وختم بالقول إن “البرلمان لن يصوت على الأسماء بسلة واحدة، بل سيجري التصويت على كل مرشح بشكل منفصل، وفي حال عدم تحقق النصاب أو وجود اعتراض، سيتم استبعاد الاسم من القائمة”.

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