نائب:التعديلات التي جرت على الموازنة تثير الشكوك

نائب:التعديلات التي جرت على الموازنة تثير الشكوك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، مختار الموسوي، الاربعاء، ان التعديلات المرسلة الى الحكومة من اللجنة المالية تثير الشكوك.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، ان “المراسلات التي تقوم بها اللجنة المالية فيما يخص بعض التعديلات على الموازنة لابد ان تمرر على البرلمان قبل ان تقوم اللجنة المالية باطلاع الحكومة عليها وهذا الاجراء مخالف للدستور”.واضاف، انه” نشعر بعدم الراحة تجاه ماتقوم به اللجنة المالية من مراسلات مع الحكومة بشان بعض التعديلات”، معتبرا ذلك مخالفة قانونية وتجاوز لصلاحيات اللجنة في اعمالها التشريعية”.ونوه الى ان” اللجنة المالية بهذا الاجراء اعطت الفرصة للكثير من النواب بعدم ابداء الرأي فيما يخص التعديلات المرسلة الى الحكومة وبالتالي عدم التصويت عليها بحجة لا علم لهم بها ولم يطلعوا عليها”.واشار الى انه ” كان من المفترض ان تقوم اللجنة المالية بعرض التعديلات على اللجان المختصة وتناقشها معهم قبل ان تقرر ارسالها الى الحكومة وبالتالي حدوث فراغ وامتناع البعض منهم على التصويت”.يشار الى ان” الترجيحات النيابية بشأن تمرير الموازنة تتجه الى يوم الاثنين المقبل بعد دعوة رئاسة البرلمان لادراجها ضمن جدول اعمال المجلس لمناقشتها.

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