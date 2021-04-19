نائب:التعديلات على قانون الانتخابات مجرد حديث

نائب:التعديلات على قانون الانتخابات مجرد حديث
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم , الاثنين , أن اجراء تعديلات على قانون الانتخابات مازال مجرد حديث مطروح , مبينا ان دولة القانون بدأت بجمع تواقيع لغرض اجراء تعديلات على القانون الانتخابي .وقال كريم في تصريح صحفي , ان “موضوع اجراء تعديلات على قانون الانتخابات مازال مجرد حديث لاغير رغم ان عملية القبول بالتعديلات من قبل اللجنة القانونية والكتل السياسية صعبا جدا خلال الوقت الحاضر من حيث اختلاف الرؤى إضافة الى صعوبة اجراءالاليات الإدارية والقانونية في هذا الوقت “.وأضاف ان ” دولة القانون شرعت بجمع تواقيع لغرض اجراء عدد من التعديلات التي تراها مناسبة الا انها ستواجه رفضا من قبل اللجنة القانونية واغلب الكتل خاصة بالتعديلات التي تتعلق بالدوائر الانتخابية”.وأشار كريم إلى أن “اغلب الكتل متفقة جميعا القبول بالاعتماد على الطاقة البايومترية وصمة العين إضافة لبصمة الأصابع ” . 

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