نائب:التغيير الوزاري المرتقب “استهلاك إعلامي”

نائب:التغيير الوزاري المرتقب “استهلاك إعلامي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب مضر معن، الاثنين، حصول تغير في الكابينة الوزارية بالوقت الحالي.وقال معن في حديث صحفي،ان” حتى اللحظة لاتوجد مؤشرات حقيقية تدفع باتجاه حصول تغير في الكابينة الوزارية في ظل وجود ملفات دولية واقليمية وحتى داخلية تأخذ من اهتمامات الحكومة بشكل مباشر”.واضاف ان” أي تغير يحصل لابد ان يحمل توافق سياسي في تحديد البدلاء ان تم المضي بخيار التغير ولكن الامر قد يحصل في2025 اذا ما طرحت رؤية بهذا الاتجاه في ظل وجود تقييم حكومي لعمل الكابينة الوزارية”.واشار الى ان” حتى اللحظة لم تطرح اسماء الوزارات المرشحة للتغير لكن في كل الاحوال اي تغير قادم سيجري وفق السياقات الدستورية وسيكون لمجلس النواب دور في طرح ملاحظاته”.يذكر ان تغير الكابينة الحكومية طرح اكثر من مرة وتم التلويح الى انه قد يشمل من 4-5 وزراء لكن لم يمضي به حتى الان”.

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