نائب:التنافس بين البارتي واليكتي ستكون على أشدها في انتخابات الإقليم

نائب:التنافس بين البارتي واليكتي ستكون على أشدها في انتخابات الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في حزب الدعوة النائب الإطاري محمد صيهود السوداني ، اليوم السبت، رئيس الحزب الديمقراطي الكرستاني، مسعود بارزاني، اعادة طرح ملف الاستفتاء وانفصال الإقليم من العراق.وقال السوداني في حديث صحفي، ان “قضية الاستفتاء والدعوة الى انفصال الاقليم عن العراق امر بات من الماضي وان اعادته ليس من مصلحة بارزاني حتى وان كان انتخابيا لكسب ود الجمهور الكردي”.واضاف ان “انتخابات برلمان الإقليم ستختلف عن سابقاتها، اذ ان التنافس بين الحزبين الكرديين الرئيسين سيكون على اشده عكس ما كان في الدورات الانتخابية السابقة”.وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني استذكر الاربعاء الماضي ، الذكرى السابعة لاستفتاء إقليم كردستان، بأبيات من الشعر للشاعر ميخائل انعيمة  ، “إنَّ الحريةَ أثمنُ ما في الوجود، لذلك كان ثمنُها باهظاً”.

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