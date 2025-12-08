نائب:التوافقات السياسية السبب الرئيسي في تعطيل القوانين المهمة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، أن التوافقات السياسية كانت السبب في تعطيل العديد من مشاريع القوانين المهمة خلال الدورة السابقة، مشدداً على أن البرلمان المقبل مطالب بإقرار هذه القوانين لضمان استقرار العملية السياسية وتلبية احتياجات المواطنين.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الخلافات والتوافقات السياسية كانت سببا رئيسيا في تعطيل تشريع قوانين أساسية تمس حياة المواطن خلال الدورة النيابية الخامسة”.واضاف ان “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز هذه العقبات والعمل بروح وطنية بعيداً عن المصالح الضيقة”.واشار عبد الجبار الى، ان “تشريع القوانين المتوقفة يمثل خطوة ضرورية لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي”.

