نائب:التوافقات السياسية وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان

نائب:التوافقات السياسية وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الاثنين، بأن التوافقات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وغياب الاستجوابات.وقال عنوز في حديث صحفي،إن” استجواب الوزراء والمسؤولين يحتاج إلى موافقة القوى السياسية، لافتا إلى أن بعض الاستجوابات ورائها دوافع سياسية “.وأضاف ان” الفترة الماضية شهدت سحب العديد من الاستجوابات بسبب المجاملات السياسية”.وأشار عنوز إلى ان ” مجلس النواب مستمر بعمله التشريعي وكذلك الاستضافات وتوجيه اسئلة برلمانية”.وتابع ان” هناك تأخر واضح بعملية استجواب المسؤولين داخل قبة البرلمان لأسباب تتعلق التوافق السياسي”. 

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