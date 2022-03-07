نائب:التوافق السياسي قبل جلسة التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية

نائب:التوافق السياسي قبل جلسة التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، ان العملية السياسية بدأت من الصفر خصوصا مع اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.وقال الصيهود في حديث  صحفي، ان”العملية السياسية عادت الى مربعها الاول وتنتظر الترشيحات لرئاسة الجمهورية، وسيتم العمل وفق المدد الدستورية من جديد بعد اعادة فتح الترشيح”.وتابع انه”اذا لم يحصل توافقا سياسيا بين الاطراف السياسية لن يتمكن مجلس النواب من اكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.ولفت الى ان الطرفين من التحالف الثلاثي او الاطار التنسيقي غير قادرين على تامين ٢٢٠ مقعدا نيابيا لاكمال نصاب الجلسة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *