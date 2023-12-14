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سياسي كردي:حزب بارزاني يستغل مقاعد “الكوتا” لصالحه في انتخابات برلمان الإقليم
نائب:التوافق السياسي من يحسم المرشح لرئاسة البرلمان
اليوم..سعر صرف الدولار=157250 ديناراً
حزب تقدم: حراك قانوني لأجل إعادة الحلبوسي إلى الرئاسة البرلمانية
خبير اقتصادي:العراق سيخسر أكثر من مليار دولار في الشهر الحالي جراء انخفاض أسعار النفط
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اليوم..سعر صرف الدولار=157250 ديناراً
خبير اقتصادي:العراق سيخسر أكثر من مليار دولار في الشهر الحالي جراء انخفاض أسعار النفط
الإطاري وزير الكهرباء:سنجعل غاز تركمانستان غازاً إيرانياً من حيث دفع المبالغ
النفط النيابية:حكومة البارزاني وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
البنك المركزي يعلن عن تشكيل الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني
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- رياضية
العراق يصل إلى النصف النهائي في بطولة غرب آسيا للناشئين
مباراتين وديتين بين المنتخب العراقي ونظيره البحريني في المنامة
فريق الكهرباء يتأهل إلى النصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
غداً..المواجهة بين إشبيلية الإسباني ولانس ضمن الجولة السادسة لأبطال أوروبا ومنع جمهور الأول من الحضور
غداً.. المواجهة بين منتخب ناشئة العراق ونظيره اليمني
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- تحقيقات
المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الإطاري وزير الكهرباء:سنجعل غاز تركمانستان غازاً إيرانياً من حيث دفع المبالغ
تركيا مستمرة بتخفيض المياه في نهري دجلة والفرات والسوداني يقدم لها مزيدا من الاستثمارات !
الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
العراق يتصدر قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا لشهر تشرين الأول الماضي
المالية النيابية:20% هي نسبة صرفيات الحكومة من موازنة 2023
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- اذاعة INN