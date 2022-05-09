نائب:التيار الصدري أصبح مرفوضا من معظم الأطراف السياسية

نائب:التيار الصدري أصبح مرفوضا من معظم الأطراف السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الاثنين، إن غالبية الأطراف السياسية وافقت على المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي، عدا جزء بسيط مما سماه بـ”الطرف المتشنج”.وأضاف الموسوي في حديث صحفي، أن “حوارات إيجابية ستبدأ بين الكتل السياسية التي تحقق لديها قبول هذه المبادرة، ليذهب الجميع بعدها لتحديد موعد جلسة مجلس النواب القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة”.وأعرب الموسوي في حديث للصحيفة الرسمية ، عن “تفاؤله بهذه المبادرة لكونها لاقت استحساناً من غالبية الكتل السياسية وإمكانية تطبيق بنودها على أرض الواقع”.

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