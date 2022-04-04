نائب:التيار الصدري سيوافق على مبادرة الإطار

نائب:التيار الصدري سيوافق على مبادرة الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن النهج الوطني احمد الربيعي، الاثنين، انتهاء ازمة تشكيل الحكومة والغاء الفيتو الموضوع من قبل القوى الصدرية على مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة، مبينا ان الايام المقبلة ستشهد قبول التيار بمبادرة الاطار.وقال الربيعي في تصريح  صحفي، إن “الحلول لتشكيل الحكومة لا تقبل اي خيار سوى التوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والدهخول بتحالف لتمرير رئيس الجمهورية والمتبقي من المناصب”.واضاف ان “المبادرة التي اطلقها الاطار التنسيقي تضمن حقوق جميع المكونات والقوى السياسية بحسب استحقاقها الانتخابي ومن المتوقع قبول التيار الصدري بها خلال الايام المقبلة”.وأشار الربيعي الى ان “التيار ادرك تماما بعدم قدرة الطرفين الشيعيين تشكيل حكومة بشكل مسقتل عن الآخر او الذهاب بتحالفات اخرى سيما مع عدم امكانية تحقيق الثلثين للتصويت على رئيس الجمهورية”. 

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