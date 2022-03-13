نائب:التيار والإطار سيشكلان الكتلة الأكبر لاختيار رئيس الحكومة المقبلة

نائب:التيار والإطار سيشكلان الكتلة الأكبر لاختيار رئيس الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الاحد , ان رؤية الاطارالتنسيقي بشأن الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء يجب ان تكون بعد اعلان تشكيل الكتلة الأكبر , مبينا ان الجمود السياسي بين التيار والاطار انكسر وقادم الأيام سنشهد حوارات ومفاوضات مكثفة بين الطرفين.وقال الصيهود في تصريح صحفي , ان “المفاوضات بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري مستمرة فيما يتعلق بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر”.وأضاف ان “رؤية قوى الاطار التنسيقي مازالت مصّره على ان يتم تشكيل الكتلة الأكبر بين الاطار والتيار ومن بعد ذلك يجري الاتفاق على شخصبة رئيس الوزراء”، مبينا ان “الجمود السياسي بين التيار والاطار انكسر وقادم الأيام سنشهد حوارات ومفاوضات مكثفة بين الطرفين ” .وأوضح الصيهود ان “الحلول النهائية مازالت تتطلب مزيداً من الوقت من أجل إكمال التفاوض والحوار، حتى لا تكون هناك عوائق في وجه عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

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