نائب:الثلاثاء المقبل موعد تمرير كابينة السوداني

نائب:الثلاثاء المقبل موعد تمرير كابينة السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الاطاري ياسر اسكندر وتوت، السبت، عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة البرلمان لتمرير حكومة محمد شياع السوداني.وقال وتوت في حديث صحفي، إن “النواب الشيعة اكثر من 180 بينهم المستقلين وبالتالي على الإطار التنسيقي ان يمنحنا نحن المستقلين الشيعة وزارة او وزارتين”، مبيناً أنه “استحقاق لنا ضمن حقوق المكون”.وأشار الى أن “المفاوضات جارية مع الإطار التنسيقي لغرض منحنا استحقاقنا في الحكومة المقبلة وهذا الأمر سيتم قبل موعد الجلسة الثلاثاء”.واعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على تقديم كابينته اليوم السبت، مرجحاً تحديد الاثنين او الثلاثاء موعداً رسمياً لجلسة الثقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *