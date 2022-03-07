نائب:الجلسة المقبلة للتصويت على اللجان وتعديل النظام الداخلي للبرلمان

نائب:الجلسة المقبلة للتصويت على اللجان وتعديل النظام الداخلي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جمال كوجر، الاثنين، أن الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد التصويت على اللجان وعلى النظام الداخلي للبرلمان بسبب تغير اللجان.وقال كوجر في حديث صحفي، إنه “تم تحديد اللجان التي سوف يتم تقسيمها وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى لجنتين وكذلك لجنة الإعمار والأقاليم ولجنة النفط والطاقة”، مبيناً أن “هناك مقترحاً بفصل لجنة الأمن والدفاع إلى لجنتين بسبب مساحة عملها الواسعة”.وأضاف: أنه “تم تحديد عدد أعضاء كل لجنة وأقلها سيكون بـ7 أعضاء وأكثرها عدداً تحتوي 19 عضواً”، منوهاً بأن “الجلسة المقبلة سيكون فيها تصويت على هذه اللجان وعلى النظام الداخلي للبرلمان بسبب تغير اللجان وتغير هيكلية النظام الداخلي”.وبين كوجر أن “اللجنة الفرعية التي وضعت لرسم مهام اللجان الجديدة أكملت مقترحاتها وسوف يتم التصويت عليها مع الأخذ بمقترحات باقي النواب”.

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