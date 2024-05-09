نائب:الجهاز الحكومي بحاجة إلى إصلاح جذري

نائب:الجهاز الحكومي بحاجة إلى إصلاح جذري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مرتضى الساعدي، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، عن مضامين خطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.وقال الساعدي في حديث  صحفي، ان “إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لاسيما في جوانبه الإدارية والمالية والاقتصادية مطروح”، مؤكدا انه “بحاجة الى اصلاح جذري في ظل وجود ترهل وضعف في بعض الجوانب الإدارية ناهيك عن الاعداد الكبيرة للموظفين في بعض المؤسسات لدرجة باتت عدم القدرة على توفير المقاعد لهم في صورة تعبر عن جزء من الوضع”.وأضاف الساعدي، انه “تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي”، متسائلا “لكن وفق اي ابعاد وماهي الخطوات الاولى ومعاييرها ؟”، لافتا الى ان “خارطة الطريق للعمل لم تطرح حتى الان لكن بالمقابل تبقى اي إجراءات تساعد في تنشيط القطاع الحكومي ومعالجة الترهل خطوة بالاتجاه الصحيح”.وأشار الى ان “مؤسسات الدولة لديها كفاءات قادرة على وضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي”، مشددا على انه “اذا ما تم الاستعانة بشركات اجنبية يجب ان تكون هناك مبررات بالإضافة الى بيان مضمون عملها لكن الأهم ان تكون الخطوات ذات فعالية”.

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