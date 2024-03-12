نائب:الجهد الخدمي المصغر في كل محافظة خطوة جيدة

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المحكمة الاتحادية:انسحاب القاضي (عبد الرحمن الزيباري) من المحكمة لايؤثر على عملها
النزاهة النيابية:النفوذ الإيراني جعل العراق دولة فاسدة
ائتلاف المالكي:العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك هويته الانتخابية
سياسي كردي يطالب مفوضية الانتخابات بمنع التزوير في انتخابات الإقليم
حزب الـpkk:تركيا تخطط لهجوم كبير في شمال العراق لأسباب توسعية
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السوداني يوجه بإعداد دراسة متكاملة بشأن إمكانية بناء سايلوات جديدة لخزن الحبوب
المجلس الوزاري الاقتصادي يقرر نفاذية اجازة الاستيراد سنتين بدلا من سنة واحدة
اليوم..سعر صرف الدولار= 151500 ديناراً
الموارد المائية: ندرس زراعة (5) ملايين نخلة وشجرة في عموم العراق
بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم بشرط التوطين
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المنتخب العراقي للتجديف يستعد للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024
مدرب المنتخب العراقي يعلن أسماء الفريق لمواجهة الفلبين في نهائيات كأس آسيا والعالم
الثلاثاء المقبل..إنطلاق مباريات بطولة كأس العراق لكرة القدم
انطلاق تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم
تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني
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العصائب:محافظ البصرة خائن وفاسد
حزب تقدم:سنرشح امرأة لرئاسة البرلمان والخنجر غير أمين
نواب:حكومة الإقليم لم ولن تلتزم بما مطلوب منها في الموازنات
شركة ” المهندس” الحشدوية توقع مذكرة “تعاون”مع شركة( CMEC)الصينية للإعمار والتجارة
وزير سابق:(215) مليون ديناراً شهرياً مجموع رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب
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- اذاعة INN