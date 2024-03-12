نائب:الجهد الخدمي المصغر في كل محافظة خطوة جيدة

نائب:الجهد الخدمي المصغر في كل محافظة خطوة جيدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة المثنى محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)،ان “توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل جهد خدمي مصغر في كل محافظة مهم وخطوة جيدة للارتقاء بواقع الخدمات والبنى التحتية في المحافظات وغيرها من المحافظات، التي كانت تعاني اهمال كبير من قبل الحكومات السابقة”.وأضاف الزيادي في حديث صحفي، ان “وجود فرق من الجهد الخدمي، سيكون له لمسة كبيرة وواضحة خلال المرحلة المقبلة لتطوير واقع المحافظة الخدمي”، مؤكدا ان “المواطن سوف يلمس هذا الامر قريباً”.وتابع ان “السوداني لديه اهتمام كبير جداً في المحافظات التي تعاني من الضعف في البنى التحتية”، مشددا على ان “الحكومات المحلية في تلك المحافظات ستكون داعمة لخطوة السوداني كونه يخدم محافظاتهم”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الاثنين (11 آذار 2024)، بتأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة، فيما وجه الجهد الخدمي المركزي بالاهتمام والتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية.

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