نائب:الجيش العراقي السابق أقوى وأكثر إنضباطاً ودفاعا عن البلد من الجيش الحالي

نائب:الجيش العراقي السابق أقوى وأكثر إنضباطاً ودفاعا عن البلد من الجيش الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب في البرلمان العراقي ، الاثنين، إن الجيش العراقي السابق كان من اقوى الجيوش على مستوى العالم والأكثر انضباطا والتزاما ودفاعا عن العراق وثقة الشعب به كبيرة جدا عكس الجيش الحالي الذي صنع على يد الاحزاب الاسلامية والميليشياوية والمحاصصة والطائفية والفساد  ومعظم قادته من الضباط الفاشلين الفاسدين وقسم كبير منهم من الولائيين ، وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن اسمه ، اما وزراء الدفاع جاءوا للمنصب باختيار هادي العامري من الضعفاء والفاشلين ليبقى الجيش ضعيا لصالح المشروع الإيراني ، حتى اختيار الوزير الأخير ثابت العباسي كان نقيبا هاربا من الجيش، فكيف يكون وزيرا وهو غير شجاع وغير مهني ، ولكونه محسوب على  منظومة الفساد عين بهذا المنصب الخطير بترشيح من الولائي مثنى السامرائي ودعم الإطار، وتابع، أما رئيس أركان الجيش الفريق عبد الامير يارالله فهو طائفي يعتبر المقبور ابو مهدي المهندس والده الروحي ، أي رئيس أركان جيش هذا ؟، وأكد المصدر أن الوزير الحالي ورئيس أركانه اعترفا بأن الجيش الحالي  ليس بمستوى توفير الحماية والدفاع عن البلاد.وأضاف، إن “مجلس النواب العراقي اجتمع مرتين بشأن الهجومين التركي والإيراني وقدمت نتيجة الاجتماع إلى وزير الخارجية العراقي وكان مجلس الأمن الوطني حاضرا أيضا في الاجتماع، وأدانت جميع الأطراف الهجمات، لكن جهود الأمن وجهود أخرى لم تتجاوز مستوى الإدانة”.وأكد النائب، واقعيا العراق ساقط عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا بحكم نفوذها.

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