نائب:الحكومة الاتحادية رفضت صرف مستحقات الإقليم لعدم التزامه بالإتفاق

نائب:الحكومة الاتحادية رفضت صرف مستحقات الإقليم لعدم التزامه بالإتفاق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأربعاء، رفض الحكومة الاتحادية صرف مستحقات اقليم كردستان ما لم يتم تسليم الإيرادات المالية المتحققة من المبيعات النفطية و50% من الايرادات غير نفطية.وقالت نصيف، بحسب الإعلام الحكومي، إن “الحكومة جادة بالتفاوض مع الوفد الكردي وانهاء الخلافات وحفظ حقوق المواطنين بالمحافظات كافة”، مشيرة الى ان “الحكومة الاتحادية دفعت المستحقات الوظيفية لشهر واحد فقط، بشرط ان يدفع الاقليم كامل المنتج النفطي، بالاضافة الى 50% من الايرادات غير النفطية”.وأضافت أن “حكومة الاقليم لم تلتزم بالاتفاق وعادت مرة اخرى بالمطالبة لاستلام المستحقات لشهر اخر”، مؤكدة ان “الحكومة الاتحادية رفضت صرف المستحقات ما لم يتم الالتزام بالاتفاق”.

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