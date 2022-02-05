نائب:الحكومة القادمة حياتها ستة أشهر

نائب:الحكومة القادمة حياتها ستة أشهر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، السبت، ان الموضوع الاصعب والأخطر في العراق في الوقت الحالي هو مسألة الكتلة الأكبر وانتخاب رئيس الوزراء.وقال خشان في تصريح  صحفي، إنه “من الممكن ان تمرر قضية اختيار رئيس الجمهورية بسهولة، ولكن العقدة الأصعب والأخطر هي مرحلة اختيار رئيس الوزراء في ظل الخلافات والصراعات الحالية بين القوى السياسية”.وأضاف، أن “ولادة الحكومة المقبلة ستكون عسيرة ولن تشكل بسهولة وفي حال تم تشكيلها وفق الوضع السياسي الراهن فإنها ستسقط خلال مدة من 3 اشهر إلى 6 اشهر”.

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