نائب:الحكومة المقبلة لاتختلف في الفشل عن حكومتي عبد المهدي والكاظمي

نائب:الحكومة المقبلة لاتختلف في الفشل عن حكومتي عبد المهدي والكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل علي الساعدي ، الاثنين،عن وجود نية لدى النواب المستقلين بتقديم استقالاتهم .وقال الساعدي في حديث صحفي، ان “هناك دراسة لعدد من النواب المستقلين لغرض تقديم استقالاتهم بسبب ما طرأ من أحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشاً لدور المعارضة وهذا سينتج حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع ويخالف تعهداتهم بإصلاح الوضع السياسي والإجتماعي وإعطاء دور للمعارضة النيابية وسنلجأ الى ترتيب قواعدنا الشعبية تمهيداً للمرحلة المقبلة” .

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