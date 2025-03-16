نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان

نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله  النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.

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