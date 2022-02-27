نائب:الحكومة غير أمينة على المال العام

نائب:الحكومة غير أمينة على المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب المستقل باسم خشان، اداء الحكومة تجاه المواطن، لافتا الى ان نقص الخدمات التي تقدمها الحكومة دفع المواطن الى مطالبتها بتوزيع جزء من الإيرادات كتعويض عن تقصيرها بملف الخدمات.وقال خشان في حديث صحفي، ان “توزيع مبالغ على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية من ضمن عائدات النفط بعد ان حققت ارتفاعاً يعد مقترحاً غير واقعي وتم طرحه من قبل أشخاص لديهم معرفة محدود بالقانون”.واضاف ان “معظم الدول تفرض ضرائب على مدخولات الافراد مقابل تقديم خدمات للمواطنين، الا ان الدولة العراقية وبسبب فشلها وعجزها فقد اصبح المواطن يبحث عن تصريف هذه الخدمات الى مبالغ نقدية”.وبين ان “ذهاب الحكومة لتوزيع مبالغ على المواطنين كتعويض عن نقص تقديم الخدمات وعلى الرغم من انها فكرة سيئة الا انها تتماشى مع الوضع الراهن، خصوصا مع انعدام الخدمات وسرقة الاموال من الدولة”، لافتا الى ان “الحكومة لو كانت امينة وتصرف ايراداتها الى خدمات لانتهت اي فكرة تتعلق بمطالبة الشعب بمبالغ من الدولة كتعويض عن نقص الخدمات”.

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