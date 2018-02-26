نائب:الحكومة وافقت على توغل القوات التركية في العمق العراقي

نائب:الحكومة وافقت على توغل القوات التركية في العمق العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب جاسم البياتي، الاثنين، أن الحكومة على توافق مع الجانب التركي بشأن مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أنها سمحت بتوغل القوات التركية في شمال البلاد لمكافحتهم.وقال النائب جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي له اليوم: إن “الحكومة العراقية على توافق مع الجانب التركي في مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق”.ولفت جعفر إلى أن “عناصر الـ (PKK) يتلقون مساعدات من قوات البيشمركة في اقليم كردستان، بالاضافة الى الدعم والتمويل الخارجي من الدول الراعية لهم”.وأضاف جعفر، أن “الحكومة العراقية فسحت المجال لتركيا في التوغل شمال البلاد لمكافحة العناصر المذكورة”، نافياً ان “يكون ذلك التحرك دون علم او موافقة الحكومة المركزية في بغداد”.

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