نائب:الحلبوسي أسوأ رئيس برلمان في تاريخ العراق

نائب:الحلبوسي أسوأ رئيس برلمان في تاريخ العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنف النائب ناظم الشبلي، الثلاثاء، مرحلة التشريع النيابية لمحمد الحلبوسي بالاسوأ في تاريخ البرلمان، مشيرا إلى أن اداء رئاسة مجلس النواب برئاسة المقال محمد الحلبوسي لم تكن موفقة في تشريع القوانين. وقال الشبلي في حديث صحفي، أن “مجلس النواب منذ فترة طويلة وهو معطل ولا يمارس دوره الرقابي بالشكل الصحيح “. وأضاف أن “رئاسة البرلمان ساهمت بشكل كبير في إضعاف الرقابة على مؤسسات الدولة” ، لافتا إلى أن مجلس النواب لغاية الان لم يشهد تشريع القوانين المهمة “. وأوضح أن “المجلس مشلول منذ فترة طويلة نتيجة التوافق السياسي بين الحكومة والبرلمان مما يؤدي إلى إضعاف السلطة التشريعية “. وتابع أن “انعقاد جلسات المجلس أصبحت تدار لأغراض رئاسة البرلمان والقوى السياسية “. واتهم رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأضعاف هيبة السلطة التشريعية ، مشيرا إلى أن الحلبوسي أضر كثيرا بعمل البرلمان .

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