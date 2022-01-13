نائب:الحلبوسي استهان بالشعب بطريقة الترشيح لرئيس الجمهورية

نائب:الحلبوسي استهان بالشعب بطريقة الترشيح لرئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد نائب ، الخميس ، آلية طرح رئاسة مجلس النواب الترشيح لرئاسة الجمهورية، عادا إياه استهانة بالعراق.وقال النائب الذي رفض الكشف عن أسمه، إنه “من دواعي السخرية والاستهانة بالعراق وشعبه ان يتم طرح موضوع رئاسة الجمهورية بهذه الطريقة المهينة”، متسائلا “هل يعقل ان يستخف باكبر منصب يمثل الجمهورية العراقية بهاتف مغلق واخر لا يعرف مدى مصداقية ملكيته”.وأضاف النائب، أن “الجميع يعلم ان هذا الطرح بعيد الواقع”، محملا الدائرة القانونية لمجلس النواب “مسؤولية الاستخفاف بالشعب العراقي”.تجدر الإشارة الى أن مجلس النواب وضع رقم هاتف لطالب بمرحلة الثالث المتوسط ضمن الأرقام المخصصة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية. 

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