نائب:الحلبوسي انتهك الدستور والقانون والقضاء” ساكت” عن ذلك

نائب:الحلبوسي انتهك الدستور والقانون والقضاء” ساكت” عن ذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد انتهك الدستور وخالف القانون في اكثر من مرة، لافتا الى ان هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضده امام القضاء إزاء ما ارتكبه من مخالفات. وقال خشان في حديث صحفي، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ارتكب مخالفات جسيمة وانتهك الدستور ويواصل التحكم بمجلس النواب بطريقة غريبة، وعمل على تمرير قوانين داخل مجلس النواب من دون تحقيق النصاب الكافي للتصويت”. وأضاف، ان “احد النواب المسيحيين قد رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي بخصوص فقرة بقانون الانتخابات تتعلق بالمكون المسيحي، إضافة الى ان احد الأحزاب الكردية قد طعن باجراءات التصويت لنفس الأسباب”. وبين ان “مخالفات الحلبوسي كبيرة، واحدها قيامه بإقالة النائب ليث الدليمي من المجلس، حيث هناك تزوير واضح وثابت بالدليل، وبالتالي فأن جميع ما ارتكبه الحلبوسي سيقود الى اقالته من منصب رئيس البرلمان”.

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