نائب:الحلبوسي تجاوز على المحكمة الاتحادية

نائب:الحلبوسي تجاوز على المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الخميس , ان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ارتكب تجاوزا صريحا على المحكمة الاتحادية بقوله ان البرلمان هو اعلى من المحكمة الاتحادية.وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان “الحلبوسي ارتكب خطأ صريحا خلال جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقوله ان البرلمان هو أعلى من المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “قرارات المحكمة الاتحادية لها حجية دستورية وما حصل يعد تأسيس سنة سيئة وخاطئة وهذا لايجوز دستوريا”.وأضافت، أن “من يريد بناء دولة حقيقية لا ينبغي له التجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية” .وأوضحت نصيف، ان “اعتراضنا على تمرير القانون ليس من باب عدم تلبية حاجيات المواطن الضرورية , لكون هذه الحاجيات ممكن تأمينها من خلال المبالغ المدورة لدى الحكومة والبالغة 14 ترليون والتي تكفي لسد تلك الاحتياجيات , فضلا عن إمكانية الحكومة استقطاع 5% من مبالغ الطوارئ والتي تقدر بـ 20 ترليون وبذلك نستغني عن عن إقرار قانون أصلا مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية” .وأشارت نصيف الى ان “ربط القانون بالحاجيات الأساسية بالمواطن كالتعيينات والعقود والكهرباء وتمرير تخصيصات ذات منفعة هو استحضار لايجاد نقمة شعبية ضد كل من يعارض القانون” .

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