نائب:الحلبوسي حنث باليمين ويجب إقالته

نائب:الحلبوسي حنث باليمين ويجب إقالته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق النائب المستقل باسم خشان، السبت، تحديا جديدا ضد رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، متعهدا بالاستقالة من منصبه إذا “عجز” عن إثبات حنث الحلبوسي باليمين الدستورية.وقال خشان في بيان مقتضب ، “إذا عجزت عن إثبات حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستورية وانتهاك الدستور أمام المحكمة الاتحادية، سأقدم استقالتي من مجلس النواب”.وكان السياسي المستقل سعد المطلبي، اتهم في تصريح سابق ، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمحاولة توظيف الخلافات السياسية من أجل خلق فتنة.

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