نائب:الحلبوسي رفض طلب 50 نائبا لمناقشة جريمة سبايكر

نائب:الحلبوسي رفض طلب 50 نائبا لمناقشة جريمة سبايكر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الاصلاح، علي غاوي، السبت، أن أكثر من 50 نائبا طلبوا بادرج قضية سبايكر في جلسات البرلمان لكن محمد الحلبوسي لم يستجب لهم.وقال غاوي في حديث صحفي له اليوم، “هناك طلب مقدم الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بأكثر من ٥٠ توقيعا لنواب يطالبون بإدراج قضية سبايكر للمناقشة في الجلسات المقبلة”.وأضاف، أن “الطلب مضى على تقديمه أكثر من ثلاثة أشهر ولم يعرض على جدول الاعمال”، مطالبا “رئاسة المجلس بعرض الموضوع في الجلسات المقبلة أو توضيح سبب امتناع رئاسة المجلس ادراج القضية على جدول الأعمال”.

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