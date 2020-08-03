نائب يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل البرلمان

نائب يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن سائرون رامي السكيني , الاثنين , ان تعطيل الجلسات البرلمانية من قبل بعض القوى السياسية بذريعة جائحة كورونا هي حجج لا مبرر لها , محملا الحلبوسي سبب ذلك التعطيل .وقال السكيني في تصريح صحفي، ان ” بعض القوى السياسية تتخذ من ذريعة جائحة كورونا ذريعة لتعطيل البرلمان ” , مبينا انه ” ، بالإمكان عقد جلسات البرلمان بشكل طبيعي جدا ” .وأضاف ان ” اعادة نشاط البرلمان ومتابعة لجانه النيابية للعمل الحكومي ، ضروري جدا وذلك لمتابعة مواضيع مهمة كالموازنة ولازمة الصحية ومتابعة مراقبة كابينة الكاظمي الوزارية ” ,مشيرا الى ان ” تعطيل البرلمان غير مبرر له وتتحمله رئاسة البرلمان وتحديدا رئيسه الحلبوسي” .

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