نائب:الحلبوسي غير أمين

نائب:الحلبوسي غير أمين
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن ميليشيا كتائب حزب الله مصطفى سند، الاثنين، رئيس مجلس النواب بالتلاعب باعداد الحاضرين والمصوتين على اللجان النيابية من اجل تمرير مرشحيهم، مبينا ان توزيع اللجان الاخير كان اشبه بعقوبة لمن لم يحضر جلسة البرلمان.وقال سند في حوار متلفز ، ان ” توزيع اللجان الاخير كان اشبه بعقوبة لمن لم يحضر جلسة البرلمان وقد تفاجئنا بالتصويت على اعضاء اللجنة المالية في جلسة السبت و تم التلاعب بالاوزان النيابية في الجلسة من قبل الحلبوسي”.واضاف ان “الحزب الديمقراطي يحصل على اموال دعم الفلاحين المتضررين من الارهاب في قانون الامن الغذائي في وقت يستفيد تحالف السيادة من استمرار صندوق اعمار المناطق المحررة في قانون الامن الغذائي”.وأوضح سند، ان “الوسط والجنوب لم يحصلوا على أي شيء في قانون الامن الغذائي أعضاء اللجنة المالية لديهم اعتراضات كبيرة على قانون الامن الغذائي”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *