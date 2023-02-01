نائب:الحلبوسي غير مبالي بمعاناة الشعب العراقي بشأن أزمة الدولار

نائب:الحلبوسي غير مبالي بمعاناة الشعب العراقي بشأن أزمة الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب المستقل جواد اليساري، الأربعاء، تجاهل رئاسة مجلس النواب ازمتي الدولار واشتعال الأسعار في الأسواق المحلية، داعيا الى عقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لوضع الأمور في نصابها.وقال اليساري في تصريح صحفي، أن ” أزمة الدولار الأخيرة سببها غير معلوم وأن المعلومات متضاربة حول حقيقة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي “. وإضاف أن “النواب المستقلين قد وقعوا على طلب استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات أزمة الدولار الأخيرة “.وأشار إلى أن ” عقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الدولار في العراق بات ضروريا للوقوف على أسبابها مع استضافة الجهات ذات العلاقة لإعطاء صورة واضحة عن مجريات ما يحدث” ، مؤكدا أن “أكثر من 80 نائب وقعوا على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي “

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