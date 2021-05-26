نائب:الحلبوسي غير مكترث بمعاناة الشعب العراقي

نائب:الحلبوسي غير مكترث بمعاناة الشعب العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب،  الاربعاء ، ان غياب ازمة الكهرباء والفقر وتخبط الحكومة والقوانين المهمة من جدول أعمال مجلس النواب المقبلة يؤدي إلى تأجيل الجلسات، مشيرة الى ان محمد الحلبوسي لم يحرك ساكنا إزاء مايحدث في البلاد.وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي، إن “القوى السياسية داخل مجلس النواب منشغلة بالانتخابات متناسية مايحدث في البلاد من مشاكل وازمات تعصف بالمواطن”.وأضافت أن “الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في موعدها المحدد”، لافتة إلى أن “هناك مواضيع وقوانين اكثر أهمية يجب أن تكون من أولى مهام المجلس إلا وهي القوانين والمطالب التي يطالب بها الشارع العراقي”.وكشف النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر،في تصريح سابق  عن عزم مجلس النواب الشروع في سلسلة من الاستجوابات الوزارية ، مبينا أن المتبقي من مجلس النواب سيقتصر على تشريع القوانين المهمة ومحاربة الفساد “.

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