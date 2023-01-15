نائب:الحلبوسي فاسد وضد الشعب

نائب:الحلبوسي فاسد وضد الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد، الاحد، رئس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستخدام صلاحياته لمصادرة حقوق القوى السياسية الاخرى، مبينا انه تجاهل تواقيع 200 نائبا في البرلمان بشأن ازمة الدولار. وقال عواد في حوار متلفز ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مختفي عن الانظار ولا يمكن رؤيته من قبل النواب وهو أمر غريب جدا”. وأضاف، “اننا جمعنا نحو 200 توقيع نيابي من اجل مناقشة ازمة الدولار وعقد جلسة وقد ضرب الحلبوسي تلك الطلبات بعرض الحائط ووضعها في مفارمته”.  وتابع عواد، ان “الطلبات والتواقيع التي نقدمها لمناقشة سعر الدولار لا نجدها في مكتب رئيس البرلمان ولا حتى في الدوائر القانوني ما يعني اختفائها عن تسليمها الى رئيس البرلمان”. وأكد النائب ،أن الحلبوسي  يعمل ضد الشعب ويلهث وراء السحت الحرام.

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