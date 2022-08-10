نائب:الحلبوسي فاسد ويتستر على فساد صديقه الكاظمي

نائب:الحلبوسي فاسد ويتستر على فساد صديقه الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل باسم خشان , الأربعاء,  رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بمحاولة تعطيل عمل البرلمان والإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي والتستر على فسادها.وقال خشان في تصريح صحفي , ان ” البرلمان الحالي غير منتج بسبب قرار الحلبوسي بتعليق جلساته وهذا من الأخطاء الجسيمة التي عمقت الازمة السياسية التي تمر بها البلاد ” , محملا رئيس البرلمان “المسؤولية بتعطيل السلطة التشريعة ” .وأضاف ان “هناك مصلحة للحلبوسي ترتبط بابقاء حكومة الكاظمي لمدة أطول ” , مبينا ان ” التعطيل أيضا لاجل التغطية والتستر على فساد حكومة الكاظمي وتورطها بصفقة مصرف الرافدين وكذلك الرشيد وصفقة الماستر كارد التي بيعت جزء من أموال البلد الى لشركة اجنبية”.وكان السياسي المستقل صباح شاهين أكد في تصريح سابق ، أن تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة.

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