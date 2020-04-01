نائب:الحلبوسي فشل في الحصول على وزارات “الخبزة”

نائب:الحلبوسي فشل في الحصول على وزارات “الخبزة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب باسم خزعل، الاربعاء، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي فشل بمنح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ست وزارات لتمرير حكومته، فيما بين ان الحلبوسي سيقف بالضد من تمرير الزرفي داخل البرلمان.وقال خزعل في تصريح صحفي، ان “الزرفي يتحرك في الوقت الحالي لاقناع الكتل السياسية بتمرير حكومته ويقدم الكثير من المغريات لتحقيق ذلك”، لافتا الى ان “الزرفي لم يمنح الحلبوسي ست وزارات بحسب رغبته وجميعها من وزارات الخبزة التي طالب بها الحلبوسي ”.واضاف ان “الزرفي غير قادر على منح الحلبوسي هذه الوزارات كون بعض الكتل ايضا تطالب بالحصول على الحقائب الوزارية”، مبينا ان “الحلبوسي سيقف بالضد من تمرير حكومة الزرفي لتقاطع المصالح فيما بينهما”.

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