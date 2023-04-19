نائب:الحلبوسي مستمر في مخالفة النظام الداخلي للبرلمان

نائب:الحلبوسي مستمر في مخالفة النظام الداخلي للبرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاستمرار في مخالفة قانون النظام الداخلي للبرلمان، فيما اكد ان هنالك العديد من القرارات التي اتخذها الأخير نابعة من الحس الطائفي والكيل بمكيالين.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “منصبه على رئيس السلطة التشريعية يساعده على إيجاد مسوغات ومخارج لخروقاته من اجل التغطية عليها”، مشيرا الى انه “نشد على يد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بكشف الفاسدين ومحاسبة جميع من تدور حوله الشبهات دون النظر الى الجهات التي تسنده او تقف خلفه”.وتابع، ان “الحلبوسي يحاول التغطية على بعض ملفات الفساد من خلال القرارات التي يتخذها بشكل فردي خلال الفترة الحالية”، لافتا الى ان “الاعترافات والمعلومات الاستخباراتية هل الفيصل في القاء القبض على جميع المتورطين بصفقات الفساد وكشف الجهات السياسية التي تقف خلفهم”.وبشأن أداء الحلبوسي داخل مجلس النواب، يبين الجبوري: ان “هنالك العديد من القرارات اتخذها رئيس مجلس النواب نابعة من الحس الطائفي والكيل بمكيالين، الذي يعمل به خلال الجلسات التي مضت”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *