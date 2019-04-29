نائب:الحلبوسي “مفاوض”إيران البديل للدفاع عنها أمام الأمريكان

نائب:الحلبوسي “مفاوض”إيران البديل للدفاع عنها أمام الأمريكان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب من تحالف البناء والمقرب من محمد الحلبوسي،الاثنين، أن الأخير قام بنقل رسائل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مؤكدا وجود رغبة من قبل واشنطن وطهران بوساطة عراقية بينهما.وقال النائب عن تحالف البناء عبد الله الخربيط في تصريحات متلفزة ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قام خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بنقل رسائل بين أميركا وإيران”، دون الكشف عن طبيعة تلك الرسائل.وأضاف الخربيط، أن “طهران لديها ثقة  بالحلبوسي وهي من تدعمه”، مؤكدا أن “ الحلبوسي يتمتع بمنزلة  كبيرة لدى طهران  سيكون دوره ايجابي لفك الحصار الاقتصادي عنها”.وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية كشفت، السبت الماضي، عن “وساطة” يقودها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بتوجيه من الاخيرة، مبينة أن جزءا من الوساطة يتعلق بقانون اخراج القوات الأجنبية. 

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