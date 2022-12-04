نائب:الحلبوسي والخنجر سراق أموال صندوق اعمار المناطق المتضررة

نائب:الحلبوسي والخنجر سراق أموال صندوق اعمار المناطق المتضررة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل باسم خشان، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر بالاستحواذ على كافة اموال صندوق اعمار العراق وتوزيع الصفقات لنوابهما المقربين، مبينا ان رئيس صندوق اعمار المناطق المحررة محمد العاني ابرز المتهمين بصفقة  السجائر بالاشتراك مع الحلبوسي. وقال خشان في حديث صحفي، إن “خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي يمتلكان ويستحوذان على صندوق اعمار المناطق المتضررة بالكامل كون رئيس الصندوق محمد العاني تابع لهما ولا يمكن لأي طرف الحصول على مشروع الا من خلالهما”.  واضاف ان “الحلبوسي يستحوذ على جميع صفقات الفساد في المحافظات المحررة بالتعاون مع نوابه في تلك المحافظات فضلا عن نواب  من مختلف الكتل السياسية شرط الحصول على الولاء”.  وأشار خشان الى ان “رئيس صندوق الاعمار محمد العاني  هو احد ابرز المتهمين بفضيحة معمل السجائر والتي كانت برعاية محمد الحلبوسي وهيثم الجبوري وشخصيات اخرى”.

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